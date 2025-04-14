طريقة تثبيت تردد قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي بجودة هائلة

تعتبر قناة وناسة من أروع القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم المحتوى الطفولي والكرتوني الرائع على مدار الساعة، بالإضافة إلى أن القناة اكتسبت شهرة هائلة ومتابعة مميزة، فيما أن القناة مجانية وذات إشارة وجودة عالية، بما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات خلال السطور التالية.

تردد قناة وناسة 2025 على القمر الصناعي

يمكنك القيام بتنزيل التحديث الجديد لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، بناءً على البيانات التي نصت على النحو التالي:-

قمر صناعي حديث نايل سات.

تردد جديد 11470.

استقطاب جديد للقناة عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ القناة “5/6”.

تردد وناسة حديث للقناة

أما عن المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة وناسة الجديد على القمر الصناعي، بناءً على ما يأتي:-

القمر الصناعي للقناة “العرب سات”.

التردد الخاص بالقناة “11270”.

معامل الترميز الخاص بالقناة “27500”.

استقطابها يكون “عمودي”.

معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة “3/4”.

خطوات تنزيل قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتثبيت قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، وفقًا لما يلي:-

قم بالتحكم بالريمود الخاص بجهاز الرسيفر في بداية الأمر.

مع الضغط على أيقونة “الإعدادات” من القائمة الرئيسية.

بحيث تقوم بالنقر على أيقونة “التركيب اليدوي”.

القيام بإدخال تردد القناة وكافة المعلومات الخاصة بالقناة.

حتى تقوم بتنزيلها في النهاية.

محتوى قناة وناسة أطفال

وعن المحتوى التي تقدمه قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، فجاءت كما يأتي:-