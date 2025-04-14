استعلم بالرقم القومي.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025 عبر موقع وزارة القوى العاملة

يتزايد البحث من قبل المواطنين حالياً للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025، حيث تحرص وزارة القوى العاملة المصرية على تقديم الدعم للأسر المصرية التي تحتاج للدعم والمساعدة، وتحديداً في إطار تقديم برامج الدعم للأسر المصرية في المواسم المختلفة، وهذا لشراء كل ما احتياجات الأسر، ويمكن بكل سهولة الاستعلام عن المنحة بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025

نظراً لاهتمام المواطنين للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير خدمة الاستعلام الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ويتم الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

يتم فتح موقع وزارة القوى العاملة المصرية عبر شبكة الانترنت.

اختيار قسم الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من الصفحة الرئيسية.

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

إدخال الاسم الرباعي في المكان المخصص له.

النقر على أيقونة الاستعلام.

ستظهر خلال ثواني تفاصيل البحث كاملة.

شروط استحقاق منحة العمالة الغير منتظمة

أوضحت الوزارة عن الشروط التي يجب توافرها قبل التسجيل للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، وتلك الشروط هي: