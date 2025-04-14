شوف اسمك.. طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2025

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين داخل مختلف محافظات العراق، بالإضافة إلى أن البرنامج يُساهم في توفير حياة كريمة وملائمة أمام الأشخاص المتقدمة، حتى أن البرنامج يأتي تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تقم بإصدار الوجبات الخاصة بالرعاية الاجتماعية في مواعيد محددة من قبل الوزارة، ويمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية خلال السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الرعاية الاجتماعية أمام كافة الأشخاص المتقدمة في مختلف المحافظات العراقية، وذلك كما نص في الخطوات التالية:-

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالمنح.

فيما يمكنك اختيار رقم الوجبة الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

مع قيامك مباشرة بتحديد المحافظة المقيم بها المواطن.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

قم بالتأكيد على صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “بحث”.

حتى يتم استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، بعض الشروط الهامة لكي يتم التقديم في الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-