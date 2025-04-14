دليلك الشامل.. طريقة فتح حساب في داخل بنك أمدرمان الوطني أونلاين بسهولة

أصبح العديد من العملاء يرغب في فتح حساب داخل بنك أمدرمان الوطني، كونه من أهم البنوك العاملة في الدولة السودانية، ناهيك عن أن البنك يوفر الكثير من الحسابات والخدمات المصرفية المختلفة، بالإضافة إلى أن البنك يواكب التحول الرقمي التي يوفره الوقت والجهد لعملائه، فيما يمكنك التعرف على كافة الإجراءات الخاصة بفتح الحساب الجديد، خلال السطور التالية.

خطوات فتح حساب داخل بنك أمدرمان الوطني

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم فتح حساب داخل بنك أمدرمان الوطني أمام كافة العملاء المقيمين والمغتربين، وفقًا لما يأتي:-

قم بالانتقال إلى موقع بنك أمدرمان الوطني عبر الإنترنت.

مع إمكانية القيام بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

فيما ستتمكن بعدها من اختيار خدمة “فتح حساب جديد”.

ملء استمارة طلب فتح حساب داخل بنك أمدرمان الوطني.

قم بإرفاق الوثائق المعنية بطلب فتح الحساب.

مع التأكيد على صحة البيانات المُدخلة.

الموافقة على سياسة خصوصية البنك.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شروط فتح حساب بنك أمدرمان الوطني

أما عن الشروط المفروضة من قبل بنك أمدرمان الوطني داخل دولة العراق، للاستفادة من كافة الخدمات التي يوفرها البنك أمام العملاء، وفقًا لما يأتي:-