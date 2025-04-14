أنا حبيب البابا.. ردد قناة وناسة الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات وكيفية استقبال القناة

تعد قناة وناسة أطفال من القنوات الرائدة في مجال برامج الأطفال، حيث اكتسبت شهرة واسعة بفضل محتواها المتنوع الذي يجمع بين الترفيه والتعليم وتقدم القناة مجموعة من البرامج الممتعة بجودة عالية وصورة واضحة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات التي تسعى لتوفير محتوى آمن وذي فائدة لأطفالها في إطار سعيها المستمر لتقديم أفضل تجربة مشاهدة، أعلنت القناة عن ترددها الجديد لعام 2025 على قمرَي نايل سات وعرب سات، لضمان استمرار بثها بأعلى جودة وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على التردد الجديد وأبرز البرامج التي تقدمها القناة، مما يساعد العائلات على الاستمتاع بمحتوى يناسب أطفالهم.

تردد قناة وناسة لولو الجديد 2025 Wanasah Tv

إليكم تردد قناة وناسة لعام 2025:

تردد قناة وناسة 2025 على نايل سات:

التردد: 11470 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة وناسة 2025 على عرب سات:

التردد: 11270 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة ضبط قناة وناسة أطفال على جهاز الاستقبال

لضبط قناة وناسة للأطفال على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: