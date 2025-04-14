أون لاين.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم بدون زيارة الفرع في خمس خطوات

أعلن بنك الخرطوم عن إطلاق خدمة فتح الحساب البنكي إلكترونياً باستخدام الرقم الوطني لعام 2025، هذه الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين المقيمين في السودان إنشاء حساباتهم المصرفية بسهولة ومن منازلهم، دون الحاجة إلى زيارة الفروع ويهدف البنك، من خلال هذا الابتكار، إلى تسهيل الإجراءات المصرفية وتوفير تجربة مريحة لعملائه ويُعتبر بنك الخرطوم من البنوك الرائدة في السودان، حيث يقدم مجموعة من الحلول المصرفية المتطورة التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع في هذا المقال، سنستعرض خطوات فتح الحساب البنكي إلكترونياً، بالإضافة إلى المزايا التي توفرها هذه الخدمة للمستخدمين.

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025

يسعى بنك الخرطوم دائمًا إلى تسهيل المعاملات المالية وتقديم خدمات رقمية متقدمة، مما يتيح للمستخدمين إدارة أموالهم بطريقة آمنة ومرنة نتيجةً لذلك، يفضل العديد من المواطنين التعامل مع البنك في معاملاتهم المصرفية، يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني لعام 2025 عبر اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم من خلال الرابط المخصص

قم بتحديد اللغة المناسبة لك

أدخل بيانات تسجيل الدخول إلى الموقع

اضغط على أيقونة “فتح حساب جديد”

أدخل جميع المعلومات المطلوبة لفتح الحساب

قم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة

انقر على خانة “إرسال الطلب” لإتمام العملية

شروط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025

لضمان نجاح عملية فتح الحساب، يجب توفر مجموعة من الشروط الأساسية، وهي: