جددها في ثواني.. خطوات تحديث البطاقة التموينية العراقية 2025 من خلال رابط الموقع الرسمي لمنصة أور الإلكترونية

أعلنت وزارة التجارة العراقية عن بدء خطوات تحديث البطاقة التموينية لعام 2025، مشددة على أهمية إتمام هذه العملية في غضون 20 يوماً فقط ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لضمان استمرار حصول المواطنين على الدعم التمويني دون أي تأخير أو عوائق وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التحول الرقمي في الوزارة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التعقيدات البيروقراطية في هذا المقال، سنتناول تفاصيل عملية التحديث، وأهمية الالتزام بالمهلة المحددة، وكذلك الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال هذه المبادرة.

خطوات تحديث البطاقة التموينية العراقية 2025

أعلنت وزارة التجارة العراقية عن خطوات تحديث البطاقة التموينية لعام 2025، مشيرة إلى أن هذه العملية ستساهم في تحسين آليات الرقابة على توزيع الحصص التموينية، وتقليل التجاوزات والاستفادة غير المشروعة من النظام وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق عدالة في توزيع الدعم وضمان استفادة جميع المستحقين ويمكن للمواطنين تحديث بياناتهم عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أو

تسجيل الدخول: يجب إدخال البيانات اللازمة لتسجيل الدخول

الضغط على أيقونة تحديث البيانات: للبدء في عملية التحديث

يتعين على المستخدم إدخال جميع المعلومات المتعلقة بمكان السكن وبيانات العائلة

تحميل الأوراق والمستندات الرسمية: يجب إرفاق المستندات المطلوبة

تقديم الطلب: بعد استكمال جميع البيانات، يتم النقر على خانة تقديم الطلب

المستندات المطلوبة لتسجيل البطاقة التموينية 2025

لتسهيل عملية التسجيل في البطاقة التموينية، يجب على المواطنين تقديم المستندات التالية: