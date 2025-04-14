سجلي بسرعة.. خطوات التسجيل في منحة المراة الماكثة في البيت 2025 من خلال وكالة التشغيل الوطنية

تستعد وزارة التضامن الوطني في الجزائر لفتح باب التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت اعتبارًا من الفاتح من أبريل 2025، وتهدف هذه المنحة إلى دعم السيدات الماكثات في المنازل اللواتي لا يملكن دخلاً ثابتاً، سواء كن متزوجات أو عازبات أو مطلقات أو أرامل وتبلغ قيمة المنحة 8000 دينار جزائري، مما يساعد النساء في تحسين ظروفهن المعيشية وقد انتشرت بعض الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى احتمالية زيادة قيمة هذه المنحة، بالإضافة إلى منحة البطالة، في مارس 2026 ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات من المصادر الرسمية بعد سنتناول في هذا المقال تفاصيل المنحة وآلية التسجيل، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية المتعلقة بدعم المرأة في الجزائر

منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

تستعد وزارة التضامن الوطني لإطلاق منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2025، حيث من المقرر دعوة جميع المعنيين بالتكوين لدورة فيفري 2025، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 10 فيفري 2025 وقامت بعض الولايات، مثل بئر العرش، بإرسال رسائل نصية للمستفيدين لتسجيل أنفسهم عبر منصة تكوين takwin.dz

كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

يمكن التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل (Anem) باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل على الإنترنت

تسجيل الدخول إلى الموقع

الانتقال إلى قسم منحة البطالة

اختيار منحة المرأة الماكثة في البيت

تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية

رفع الأوراق الثبوتية المطلوبة

تقديم الاستمارة

تقديم الاستمارة بعد ذلك، سيتم فحص الطلب والتأكد من استحقاق المنحة، ثم تجهيز الملف المطلوب لتقديمه في الوكالة التابعة للمتقدم

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

تتضمن شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة ما يلي:

ضرورة استخراج بطاقة التعريف البيومترية للحصول على الرقم الوظيفي أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية ومن الفئات المستحقة للمنحة التسجيل يجب أن يتم عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل عدم الاستفادة سابقاً من أي دعم حكومي

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

تشمل الأوراق المطلوبة للتسجيل ما يلي: