شوفي معاشك.. كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر مايو 2025

يعتبر معاش تكافل وكرامة، من أكثر البرامج التي يتضمن شريحة كبيرة من المواطنات بمختلف محافظات مصر، حيث إن هذا البرنامج من إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، نظير إمكانية الإطلاع على قيمة المعاش بالرقم القومي، وفقًا لمجموعة من الإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن تكافل وكرامة أمام كافة المتقدمات، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي في بداية الأمر.

مع إمكانية القيام بالدخول إلى صفحة الخدمات الخاصة بالوزارة.

ليتم إدخال الرقم القومي الساري الخاص بالمتقدمة.

النقر على أيقونة “بحث”.

ليتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالمتقدمة سواء بالقبول أو الرفض.

في حالة الرفض يتم توضيح سبب الرفض.

مع تحديد المحافظة والإدارة الاجتماعية.

بحيث تتمكن من النقر على “تقديم تظلم” بحالة الرفض.

بحيث تتم المراجعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

ما هي شروط التقديم في تكافل وكرامة؟

أما عن الشروط المعنية بالتقديم في معاش تكافل وكرامة أمام كافة المتقدمات، حتى أن المعاش يكون من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لما يلي:-