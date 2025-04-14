راتبك زاد !.. طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2025 مايو

يحرص العديد من المتقاعدين في الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر مايو 2025، نظير أن هذه الرواتب تضمن شريحة كبيرة من المواطنين بمختلف أنحاء محافظات دولة العراق، بالإضافة إلى أن وزارة المالية أطلقت خدمة الإطلاع على الراتب عن الشهر الجاري، وفقًا لمجموعة من الإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

موعد توزيع رواتب المتقاعدين في العراق

وأكدت وزارة المالية العراقية، أن رواتب المتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي، نظير أن ذلك يكون في حالة عدم وجود أي عُطلة أو إجازة رسمية، مضيفة بأنه في حالة إذا وافق يوم الصرف إجازة رسمية يتم تعديل الموعد إلى موعد جديد لضمان إيداع كافة المستحقات المالية الخاصة بالمستفيدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، حتى أن الوزارة حريصة على إيداع هذه الرواتب في مختلف الحسابات البنكية، بما يمكنهم من الصرف بمختلف منافذ الصراف الألي التابعة لكافة المصارف الخاصة والعامة، حتى أن الراتب تأتي مجردة من أي زيادات جديدة في الوقت الحالي سوى ما تم التصديق عليها في العام الماضي.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك مجموعة من الخطوات لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، وذلك بإتباع الأتي:-