عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 52 بعد دقائق بأحداث أكثر إثارة وتشويقًا

مسلسل صلاح الدين الأيوبي تصدر خلال الساعات الماضية وعقب عرض للعديد من الحلقات الأكثر إثارة وتشويقًا، بما تحمل العديد من الأحداث التاريخية المميزة، ناهيك عن انتصاره في الكثير من الحروب وقيام بفتح العديد من المدن الصليبية، ليُصبح هو مؤسس الدولة الأيوبية، فيما تدور أحداث حلقة اليوم حول استرجاع إحدى القلاع التي انتهكها الصليبين، ويمكنك التعرف على الساعة الناقلة للمسلسل خلال السطور التالية.

عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي حلقة 52

أما عن المواعيد التي يتم فيها بث الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 52، وفقًا لما يلي:-

يتم بث الحلقة الجديدة اليوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

نظير إعادة الحلقة يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية.

بالإضافة إلى أن الحلقات يتم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي المؤهلة لعرض كافة الحلقات الخاصة بالمسلسل.

تردد قناة TRT 1 التركية

أما عن المعلومات الخاصة باستقبال قناة TRT 1 التركية، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الحديث للقناة يكون النايل سات.

ترددها الجديد فهو 12073.

بينما استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة فهو “3/4”.

معامل الترميز يكون “27500”.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لصلاح الدين الأيوبي

أما عن باقي المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة الفجر الجزائرية، فجاءت وفقًا لما يلي:-