“هنا” يا زول.. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم من بيتك بدون الزيارة إلى الفرع

طرح بنك الخرطوم بالسودان العديد من الخدمات المصرفية وكانت من ضمن هذه الخدمات هو فتح حساب بنكي أون لاين ببنك الخرطوم، بالرغم من الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد إلا أن الحكومة السودانية شديدة الحرص والاهتمام علي تقديم هذه الخدمات لمواطنيها توفيرا عليهم الذهاب إلي المراكز الأساسية بالبنك، يعد بنك الخرطوم واحد من اقدم البنوك واعرقها والتي تم إنشائها بالسودان عبر هذا السياق سنوضح لكم الخطوات اللازمة لفتح حساب بنكي أون لاين ببنك الخرطوم ابقوا معانا.

شروط فتح حساب بنكي أونلاين ببنك الخرطوم

يشترط عدم مشاركة البيانات الخاص بك مثل الرموز السرية وكلمة المرور مع احد لاجتناب اختراق حسابك الخاص.

علي المتقدم بفتح الحساب أن يكون سوداني الجنسية.

أن لا يقل عمر الشخص علي 18 سنه.

إنشاء بريد إلكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص ببنك الخرطوم من خلال اسم المستخدم، كلمة المرور.

تقديم صورة من جواز السفر للمغترب، او تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للمقيم.

قيمة الإيداع بفتح الحساب لا تقل عن 10.000 جنيها سوداني.

الموافقة علي جميع الشروط الموضوعة من قبل إدارة البنك.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025

افتح حساب من منزلك دون الحاجة للذهاب إلي احد مراكز بنك الخرطوم بالسودان يمكنكم الآن فتح الحساب من خلال اتباع هذه الخطوات التالية والتي تتمثل في: