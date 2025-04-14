شوف راتبك الان.. كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2025 والشروط المطلوبة

يبحث العديد من مستفيدي رواتب التقاعد بالعراق يتساءلون حول مواقع البحث الإلكتروني عن معرفة الموعد المحدد بصرف رواتب شهر مايو 2025، خصصت وزارة المالية بصرف رواتب المتقاعدين بالعراق مع بداية كل شهر ميلادي دون الحاجة لتأخير هذا الموعد إلا اذا وافق هذا اليوم عطلة رسمية سيتم علي الفور صرف الرواتب في اليوم التالي، علما بأنه تبذل الحكومة العراقية قصاري جهودها علي تقديم هذه الرواتب في المواعيد المحددة وذلك من اجل تلبية احتياجات المواطنين حيث أتاحت لهم خطوات الاستعلام علي رواتبهم وعدم الحاجة للذهاب إلي الهيئات الحكومية، عبر السطور التالية سنسرد لكم جميع التفاصيل كنا معانا.

خطوات الاطلاع علي رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

حددت الهيئة العامة للتقاعد بالعراق عن خطوات الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بشهر مايو 2025 والتي تتمثل في:

الخطوة الأولي: زيارة موقع وزارة المالية الإلكتروني.

الخطوة الثانية: انقر علي أيقونة تسجيل الدخول.

الخطوة الثالثة: انقر علي خانه خدمة رواتب المتقاعدين.

الخطوة الرابعة: يتطلب إدخال جميع البيانات الخاصة.

الخطوة الخامسة: اضغط علي زر الاستعلام.

أخيرا: يتم إظهار قيمة راتب المتقاعد بالتفصيل.

ابرز الشروط للحصول علي رواتب المتقاعدين بالعراق 2025