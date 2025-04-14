رابط وطريقة التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي الجديدة 2025

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
رابط وطريقة التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي الجديدة 2025
التقديم على شقق الاسكان الاجتماعى

بشري سارة لجميع المواطنين الذين يريدون التقديم علي وحدات سكنية  وذلك بعد تصريحات رسمية من قبل  وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني عن فتح باب التقديم علي هذه الوحدات بداية من 15 أبريل 2025عبر الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تهدف هذه الوحدات الفئات محدودي الدخل الشهري حيث يتم سداد هذه الوحدات علي دفعات محددة من خلال دفع مبلغ سداد جدية الحجز ثم  يليه دفع المبلغ المتبقي علي مراحل محددة، عبر السطور التالية من هذا السياق سنسرد لكم خطوات الحجز علي شقق الإسكان الاجتماعي بالإضافة إلي الشروط اللازم توافرها في المتقدم علي حجز هذه الوحدات تابعونا.

الشروط الأساسية لحجز الوحدات السكنية 2025

حددت وزارة الإسكان عدة شروط لازمة يجب أن تنطبق علي جميع من يريد بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 حيث تتمثل هذه الضوابط في التالي:

  • علي المتقدم بحجز شقق الإسكان الاجتماعي أن يقوم بتقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون سارية.
  • تقديم صورة من قسيمة الزواج.
  • تقديم إيصال مرافق حديث.
  • أن لا يكون ممتلك لأحد الوحدات السكنية المدعمة التي تطرح من قبل الحكومة المصرية قبل ذلك.
  • سداد مبلغ  مقدم جدية الحجز.
  • مستندا رسمي بقيمة الدخل الشهري الثابت للمتقدم من قبل الهيئة التابع لها.

خطوات التقديم علي شقق الإسكان الاجتماعي 2025

  • في البداية: قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بموقع بنك الإسكان والتعمير.
  • يتطلب منك ملئ استمارة الحجز بجميع البيانات اللازمة، إرفاق كافة المستندات التي تم ذكرها أعلي.
  • إرفاق إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.
  • انقر علي أيقونة تقديم الحجز.
  • في النهاية: يتم مراجعه جميع المستندات والبيانات ويتم مراسلتك تأكيد الحجز.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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