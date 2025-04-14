سعر البيض اليوم الإثنين في الأسواق

البيض مصدر غنيا بالبروتين مما يجعله الخيار الأمثل في النظام الغذائي ولا يمكن الاستغناء عنه من خلال تناول البيض يقي الجسم من الأمراض وذلك لأنه يحمي صحة القلب ويعمل علي تقوية جهاز المناعة يقوي الذاكرة يقوي العظام والعضلات، يقلل من خطر الإصابة بالسمنة ويحمي الأطفال من العرضة للالتهابات تناول البيض يساعد علي الشعور بالشبع وعدم الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام، لذا لا يقل أهمية تناول البيض عن تناول الدجاج وغيرها من الأطعمة الأخري، لذا يبحث الكثير من المواطنين بمعرفة أسعاره يوميا عبر السطور القادمة سنسرد لكم أسعار كرتونه البيض وكم تسجل اليوم 14 أبريل 2025.

أسعار البيض اليوم 14 أبريل 2025

سجل سعر كرتونه البيض الأحمر في المزرعة بقيمة 145 جنيها. بينما تصل للمستهلك بقيمة 155 جنيها. بلغت سعر كرتونه البيض الأبيض في المزرعة بقيمة 135 جنيها. للمستهلك بقيمة 145 جنيها. وصلت سعر كرتونه البيض البلدي بسعر 170 جنيها في المزرعة. كما يتم توصيلها للمستهلك بقيمة 183 جنيها.

أسعار الطيور اليوم الاثنين 14 أبريل2025

تناول الطيور لا يقل أهمية مثل تناول البيض وذلك لأنه عند تناول الطيور يعمل علي رفع مستوي الدهون وخفض مستوي الكوليسترول، من ضمن فوائدها تحافظ علي صحة العظام وحمايتها من الهشاشة وذلك لأنها تحتوي علي نسبة كبيرة من الكالسيوم، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن معرفة الأسعار والتي سنوضحها لكم في السطور التالية: