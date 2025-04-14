المؤسس عثمان الحلقة 188..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وتردد الفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس من المسلسلات التاريخية التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين حيث هناك محبي مسلسل قيامة عثمان يرغبوا معرفة أحداث المسلسل في الحلقة رقم 188 لذلك سوف نوضح لكم موعد عرض الحلقة 188 من مسلسل قيامة عثمان وتردد القناة الناقلة للمسلسل وهي قناة الفجر الجزائرية التي نالت إعجاب الكثير من محبي المسلسلات التاريخية.

موعد عرض الحلقة 188 من مسلسل قيامة عثمان وتردد القناة

مسلسل قيامة عثمان في الموسم السادس من أهم المسلسلات التاريخية التي أعجبت الكثير ولها شهرة واسعة في الوطن العربي حيث يتم عرضه في يوم الأربعاء على قناة ATV التركية في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت تركيا كما يتم عرض الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية في يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية الفضائية في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت الجزائر والمملكة العربية السعودية لذلك تعتبر القناة من القنوات التي تقدم محتوى حصري بمسلسلات وبرامج جديدة تسعد العديد من محبي المسلسلات التاريخية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

قناة الفجر الجزائرية من أهم القنوات التي تقدم محتوى حصري وبرامج جديدة للمواطن العربي حيث تقدم المسلسلات التاريخية التركية لذلك سوف نوضح التردد كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12053

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة تنزيل قناة الفجر الجزائرية الفضائية