سعر الأرز الشعير في بداية تعاملات اليوم

استمرار البحث من قبل العديد من المواطنين بالبحث حول معرفة أسعار الارز الارز من المحاصيل الهامة التي لم يمكن الاستغناء عنها كونه منتج هام من حيث تناوله، بالإضافة إلى أهميته أيضا للتجار وأصحاب المضارب والمزارعين، يعتبر الأرز هو الغذاء الأساسي للكثير من الدول حيث يساهم تناول الأرز في الحفاظ علي جهاز صحي لأنة مليء بالألياف كما يعمل أيضا علي الشعور بالشبع حيث يمد الجسم بالطاقة، من خلال الموضوع وعبر السطور القادمة سنوضح لكم أسعار الأرز اليوم بالإضافة إلي الأسباب التي تؤثر علي أسعاره تابعونا.

أسعار الأرز اليوم الاثنين 14 أبريل 2025

بلغ سعر الأرز الشعير عريض الحبة اليوم بقيمة 17.000 جنيه للطن.

كما شهد طن الأرز الشعير رفيع الحبة بقيمة 16.000 ألف جنيها.

سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة سجل بقيمة 27.500 جنيها للطن.

وصل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بقيمة 25.000 جنيه.

بلغ سعر كيلو الأرز الشعير رفيع الحبة بقيمة تتراوح ما بين 16 إلي 18 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الأرز الشعير عريض الحبة بقيمة تتراوح ما بين 17.50 إلي 18 جنيها.

وصل سعر كيلو الأرز الأبيض عريض الحبة بقيمة تتراوح ما بين 27 إلي 29 جنيها.

سجل سعر كيلو الأرز ألأبيض رفيع الحبة بقيمة ما بين 25 إلي 26 جنيها للكيلو.

العوامل المؤثرة علي أسعار الأرز

يتأثر محصول الأرز بالعديد من العوامل من أهمها: