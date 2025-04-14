هل تم إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين 2025/1446؟..”moi.gov.sa” وزارة الداخلية توضح

om Fahd تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
هل تم إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين 2025/1446؟..”moi.gov.sa” وزارة الداخلية توضح
هل متاح تجديد الإقامة بدون دفع رسوم المرافقين ١٤٤٦

أصدرت مديرية الجوازات العامة في المملكة السعودية قرار رسمي بإعفاء المواليد داخل البلاد من سداد رسوم المرافقين المقررة حيث تعد هذه الخطوة من أبرز الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية لكافة المواطنين والمقيمين أيضًا في البلاد، ومن إصدار هذا الخبر أثار الجدل خاصةً بين المقيمين في المملكة منذ زمن طويل ويبحثون جاهدين للوصول إلى حقيقة الأمر وكيفية حساب الرسوم إلكترونيًا أيضًا كما سنوضح بالتفصيل.

حقيقة إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين 1446 – 2025

قد أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن قرار الإعفاء من دفع الرسوم ينطبق فقط على فئة بعينها من مواليد المملكة وبخلاف هذه الفئات يجب سداد الرسوم المستحقة في المواعيد المحددة لعدم التعرض للغرامات المفروضة من النظام، وبناءً على تصريحات الجهات المعنية نجد أن رسوم استقدام أفراد الأسرة تصل لـ 400 ريال سعودي لكل فرد، ومن أبرز الفئات المستثناة من الرسوم نجد:

رسوم تجديد الإقامة حسب فئة المقيم
رسوم تجديد الإقامة حسب فئة المقيم
  • أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي بدون تحويل كفالة العمل.
تخفيض رسوم المرافقين إلى ١٠٠ ريال
تخفيض رسوم المرافقين إلى ١٠٠ ريال

خطوات دفع رسوم المرافقين 1446

أطلقت وزارة الداخلية في المملكة خدمة إلكترونية من خلالها يتمكن المقيمين من سداد رسوم المرافقين المقررة والتابعين أيضًا أون لاين، ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية:

الخطوات اللازمة لتجديد الإقامة بدون دفع رسوم المرافقين
الخطوات اللازمة لتجديد الإقامة بدون دفع رسوم المرافقين
  1. في البداية الدخول مباشرةً على رابط موقع وزارة الداخلية السعودية الرسمي.
  2. بعد ذلك الضغط على أيقونة “منصة أبشر” ومنها تحديد خانة “أبشر أفراد”.
  3. ثم تسجيل الدخول على الموقع بالبيانات المطلوبة الخاصة بالمستخدم.
  4. يتم فتح أيقونة “دليل الخدمات” ومنها تحديد خانة “خدمات المقيمين” والضغط عليها.
  5. ثم اختيار الخدمة المرادة وهي “الاستعلام عن رسوم المرافقين”.
  6. بعد تسجيل البيانات بنجاح سوف تعرض التفاصيل الكاملة حول الرسوم المستحق سدادها.
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om Fahd

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