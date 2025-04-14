هل تم إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين 2025/1446؟..”moi.gov.sa” وزارة الداخلية توضح

أصدرت مديرية الجوازات العامة في المملكة السعودية قرار رسمي بإعفاء المواليد داخل البلاد من سداد رسوم المرافقين المقررة حيث تعد هذه الخطوة من أبرز الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية لكافة المواطنين والمقيمين أيضًا في البلاد، ومن إصدار هذا الخبر أثار الجدل خاصةً بين المقيمين في المملكة منذ زمن طويل ويبحثون جاهدين للوصول إلى حقيقة الأمر وكيفية حساب الرسوم إلكترونيًا أيضًا كما سنوضح بالتفصيل.

حقيقة إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين 1446 – 2025

قد أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن قرار الإعفاء من دفع الرسوم ينطبق فقط على فئة بعينها من مواليد المملكة وبخلاف هذه الفئات يجب سداد الرسوم المستحقة في المواعيد المحددة لعدم التعرض للغرامات المفروضة من النظام، وبناءً على تصريحات الجهات المعنية نجد أن رسوم استقدام أفراد الأسرة تصل لـ 400 ريال سعودي لكل فرد، ومن أبرز الفئات المستثناة من الرسوم نجد:

أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي بدون تحويل كفالة العمل.

خطوات دفع رسوم المرافقين 1446

أطلقت وزارة الداخلية في المملكة خدمة إلكترونية من خلالها يتمكن المقيمين من سداد رسوم المرافقين المقررة والتابعين أيضًا أون لاين، ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية: