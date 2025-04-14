راتبك جاهز.. الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق إبريل 2025 ومنافذ الصرف

تساؤلات عديدة من قبل المواطنين في العراق حول معرفة الموعد الرسمي بصرف رواتب المتقاعدين بشهر أبريل 2025، من المقرر أن يتم صرف الرواتب بداية من كل شهر ميلادي وفقا للجدول الزمني المعتاد وفي حالة يصادف هذا اليوم يوم عطلة يتم صرف الرواتب في اليوم التالي، بالإضافة إلي انه يتاح لجميع المتقاعدين الاستعلام علي رواتبهم من خلال المنصة الإلكترونية التي كشفت عنها هيئة التقاعد العراقية حيث تلعب هذه المنصة دورا هاما من اجل سهولة إجراء هذه العملية وتوفير الوقت وعدم الحاجة للذهاب إلي احد الجهات الحكومية، من خلال الموضوع وعبر السطور التالية سنسرد لكم التفاصيل في السطور الآتية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بشهر أبريل2025

من اجل الاستعلام عن التفاصيل اللازمة لرواتب المتقاعدين بشهر أبريل 2025 ينبغي اتباع هذه الخطوات التالية والتي تتمثل في:

في البداية: يرجي التوجه إلي الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة المالية العراقية.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

انقر علي خانة تسجيل الدخول، من خلال إدخال اسم المستخدم، كلمة المرور.

ثم قم بالضغط علي خانة الاستعلام عن الرواتب.

يتطلب إدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بك.

انقر علي زر الاستعلام علي الراتب.

أخيرا: يتم علي الفور إظهار جميع البيانات والتفاصيل اللازمة التي تتعلق بالراتب الخاص بك.

منافذ صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

صرف رواتب المتقاعدين بالعراق يتم عبر الكثير من القنوات الرسمية والتي تتمثل في: