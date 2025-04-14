أحداث مثيرة.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة بجودة هائلة الان

يترقب العديد من مشاهدين مسلسل المؤسس عثمان حول معرفة أحداث الحلقة 188 وذلك بعد أن تم الكشف علي الأحداث المتنوعة ومعرفة حليمة الحقيقة كاملة واتخاذ صوفيا العديد من الخطوات، أن حليمة قررت الانتقام من صوفيا ومواجهتها، يتميز هذا المسلسل الرائع بقصة تاريخية مشوقه مليئة بالأحداث والفتوحات، كما يعد من أوائل البحث من قبل متابعيه حول أنحاء الوطن العربي، علما بأنه من خلال هذا الموضوع وعبر السطور التالية سنسرد لكم جميع التفاصيل من ناحيه تردد القنوات الناقلة لهذا المسلسل وأيضا المواعيد التي يتم البث بها انتظرنا.

توقيت بث الحلقة 188 والقنوات الناقلة

تم بث الحلقة 188 يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت إسطنبول علي قناة ATV التركية. بينما يتم بث هذه الحلقة علي قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الموافق 17 أبريل بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV التركية عبر ترددها الجديد علي النايلسات

تردد القناة: 10796.

من خلال الاستقطاب: الافقي.

عبر الرمز التالي: 27500.

مؤشر التصويب الجديد: 6/5.

قناة ATV عبر ترددها علي العرب سات

تم تعديل تردد القناة الي: 12693.

من خلال مؤشر تصويب الخطأ التالي: 6/5.

عبر معامل الترميز: 27500.

من خلال الاستقطاب: عمودي.

قناة الفجر الجزائرية عبر ترددها علي النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 12034.

عبر الاستقطاب التالي: أفقي.

من خلال مؤشر ترميز: 27500.

علي مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

الفجر الجزائرية علي العرب سات

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

عبر معامل ترميز: 27500.

مؤشر التصويب: 4/3.

التردد الحديث: 11034.

من هم أبطال مسلسل المؤسس عثمان