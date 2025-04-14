خطوات تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد على نايل وعرب سات 2025 “ثبتها ونزلها الآن”

قد يبحث العديد من المشاهدين وعشاق كرة القدم عن تردد قناة الأهلي، والتي تعتبر واحدة من اكبر القنوات التي تتميز باسم الفريق الأحمر المصري، كما تتميز القناة في عرض محتويات مختلفة للمباريات المصرية والمحلية المختلفة التي يتم عرضها على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع على الأطلاق، كما أن القناة أيضا تتميز في عرض البرامج التحليلية المختلفة على مدار اليوم بعد كل مبارة على حدا.

تردد قناة الأهلي

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة الأهلي المتميزة في عرض المباريات المختلفة على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع على الأطلاق، كما أيضا يمكن وبكل سهولة الحصول على تجميل القناة على التلفاز، والاستمتاع بمشاهدة كافة المباريات بدون اشتراك شهري أو دفع على القناة، فقد تتميز القناة بأنها مجانية ومحلية، ويتميز ترددها في الأتي وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الأهلي على العرب سات

استمتع الآن وبكل سهولة في الحصول على تردد قناة الأهلي على العرب سات، من خلال إتباع مجموعة من الخطوات وتحميل القناة على التلفاز والاستمتاع بالعديد من المباريات المختلفة بدون انقطاع بدون توقف على الأطلاق، كما أيضا تتميز القناة في عرض محتويات مختلفة التي تشمل المجال الرياضي، وقد يتميز التردد في الأتي وهو: