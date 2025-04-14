تنزيل تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية ومتابعة تصفيات كآس العالم 2026 لقارة آسيا

يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية، والتي تعتبر من القنوات المتميزة جدًا، في عرض المحتويات الرياضية الخليجية والتي تفيد في رؤية المبارة بشكل مختلف من خلال البرامج التحليلية التي يتم عرضها على القناة قبل كل مباراة على الأطلاق، بالإضافة أيضا إلى أن القناة تشمل العديد من الترددات المختلفة على بعض الأقمار الصناعية التي يبحث عنها المشاهدين.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية، والتي تعتبر من أهم واكبر القنوات العراقية التي تقوم بعرض المباريات الخليجية والعالمية والمحلية بدون توقف أو انقطاع على الأطلاق، بالإضافة إلى أن القناة أيضا متميزة جدًا في عرض كافة البرامج التحليلية والبرامج التشكيلية الخاصة بالمباراة قبل عرضها على الفور، وقد تتميز هذه القناة في التردد الأتي الخاص بها وهو:

تردد القناة: 11054.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة: 11243.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: عمودي.

كيفية تنزيل القناة على التلفاز

استمتع الآن بالحصول على تنزيل القناة بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات فقط، والتي قد تشمل الأتي وهو: