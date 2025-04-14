عرض جميع مباريات الزمالك في الدوري المصري على تردد قناة Zamalek TV  2025

احصل الآن على تردد قناة Zamalek TV ، والتي تعتبر من القنوات المتميزة باسم نادي القلعة البيضاء المصري، وذلك لأنها تقوم بعرض فقط جميع المباريات التي تخص نادي الزمالك القديمة والحديثة فقط، وهي أيضا واحدة من القنوات المحلية، التي لا تقوم بعرض أي نوع من المباريات الأخرى المختلفة، كما أيضا يمكنكم بكل سهولة تحميل القناة على التلفاز بدون انقطاع أو توقف في العرض على الأطلاق.

تردد قناة Zamalek TV

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة Zamalek TV والتي تعتبر من أفضل القنوات المتميزة في عرض المحتويات الرياضية، كما أن قناة الزمالك مشهورة باسم القلعة البيضاء المصرية، وذلك لأنها لا يتم عرض أي مباراة أخرى إلا مباراة الزمالك فقط، والتي تشمل المباريات الحديثة والقديمة التي كانت في مسيرة نادي الزمالك، وقد يتمثل التردد الخاص بالقناة في الأتي وهو:

تردد القناة: 11449.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة: 11232.

كيفية الحصول على القناة

يمكن الآن وبكل سهولة الحصول على القناة من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات والتي قد تتمثل في الأتي ومنها: