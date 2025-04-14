ثبتها الآن وتابع مباريات الدوري المصري الممتاز بجودة HD على تردد قناة أون تايم سبورت 2025

احصل الآن على تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية والمتميزة في عرض المحتويات الرياضية المحلية والعالمية، كما أنها أيضا متميزة في أعادة المباريات باستمرار، من اجل مشاهدتها في الأوقات المتناسبة مع جميع المشاهدين في مختلف الأوقات الخاصة بهم، وتشمل أيضا القناة العديد من المميزات التي تجعلها القناة الأولى والوحيدة في عرض المباريات بجودة عالية على مدار 24 ساعة.

تردد قناة أون تايم سبورت

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة أون تايم سبورت، والتي تعتبر واحدة من أهم واكبر القنوات المتميزة في عرض المحتويات الخاصة بالرياضة، كما أنها أيضا تقوم القناة بعرض المباريات وبرامج التحليل وأيضا البرامج التشكيلة التي تسبق المبارة على الفور، وقد تتميز هذه القناة في عرض كافة المباريات المختلفة بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها وأيضا المباريات العالمية، وقد يتمثل تردد القناة في الأتي وهو:

تردد القناة هو 10853.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.

القمر الصناعي سوف يكون نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت على العرب سات

استمتع الآن وبكل سهولة على قناة أون تايم سبورت من خلال العرب سات، والتي تعتبر من أفضل الأقمار الصناعية، كما تشمل القناة جودة عالية بدون توقف أو انقطاع على الإطلاق، بالإضافة إلى انه يمكن وبكل سهولة تحميل القناة على التلفاز، وقد يشمل التردد الخاص بها الأتي وهو: