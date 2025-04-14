اتفرج على الحلقة 188 من المؤسس عثمان عبر تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أهم القنوات التركية التي تقوم بنقل العديد من المسلسلات المشهورة ومنها مسلسل قيامة عثمان وصلاح الدين مدبلج، كما تسعى إلى التطوير المستمر التلقائي في جودة الصوت والصورة بهدف استمتاع المشاهد بالمحتوى التي تقوم بتقديمه للجمهور.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أشهر القنوات التركية التي يتابعها الكثير من جميع أنحاء العالم وخاصة الوطن العربي ويمكن تحميلها على النايل سات أو عرب سات عن طريق التردد التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية على نايل سات يمكن تحميله من خلاله وهذا التردد هو

تردد القناة: 12034

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3 / 4

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

يمكن ضبط قناة على عرب سات بكل سهولة لمتابعة المسلسلات وذلك من خلال هذا التردد

التردد: 11034

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/ 6

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات الآتية