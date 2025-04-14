“هنـــــــــــا” .. خطوات تثبيت تردد اون تايم سبورت الجديد على نايل وعرب سات 2025

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أشهر القنوات الرياضية التي تقوم ببث المباريات والبطولات الحصرية بجودة عالية، حيث تعمل بشكل دائم على تطويرها من أجل استمتاع المشاهد من جميع أنحاء العالم بالمحتوى الذي تقوم بتقديمه ويمكن تثبيتها على جميع الاقمار الصناعية.

خطوات تثبيت تردد اون تايم سبورت

توجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تثبيت تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الرسيفر سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، وهذه الخطوات هي:

الضغط على زر الإعدادات في ريموت الكنترول.

سوف تظهر بعض الخيارات اختار منها كلمة تثبيت ومن ثم كلمة تثبيت يدوي.

تحديد القمر الصناعي المراد ضبط القناة عليه.

الضغط على كلمة بحث.

إدخال كافة البيانات التي تخص القناة في الحقول المخصصة لها والتي تتمثل في التردد ومعامل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.

الضغط على كلمة حفظ، ثم الضغط على كلمة تثبيت التردد وسوف يتم نزول القناة مع باقي القنوات الرياضية.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة المباريات الحصرية والبطولات الأفريقية، وذلك من خلال التردد التالي:

تردد القناة هو 10853.

معامل الاستقطاب أفقي h.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة sd.

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات على جهاز الرسيفر عن طريق معرفة التردد الخاص بها وهو: