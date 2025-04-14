تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات 2025 | wanasah kides tv new .. ثبتها الآن

تبحث الكثير من السيدات عن تردد قناة وناسة الجديد من أجل مشاهدة الأغاني والأناشيد والبرامج التي تقوم بعرضها للأطفال من أجل استمتاعهم بها كما يمكن ضبط قناة وناسة على جهاز الرسيفر الخاص بك عن طريق إدخال التردد الخاص بها سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.
تردد قناة وناسة الجديد
تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات يمكن من خلاله تثبيتها على الرسيفر وهذا التردد هو
- تردد القناة هو 11470
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- معامل الاستقطاب عمودي
- معدل الترميز 27500
- القمر الصناعي هو النايل سات
- جودة القناة sd
تردد قناة وناسة على عرب سات
يوجد تردد خاص بقناة وناسة على عرب سات يمكن من خلاله شبطها وتثبيتها وهذا التردد هو
- تردد القناة هو 11270.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ ¾.
- معامل الاستقطاب أفقي.
- جودة القناة HD.
اغاني قناة وناسة للأطفال
توجد العديد من الأغاني التي يتم عرضها على قناة وناسة التي تخص الأطفال وهذه الاغاني تتمثل في الآتي
- أغنية لولو صارت شرطية يتم عرضها على قناة وناسة.
- أغنية وين سنك يا لولو.
- أغنية ماذا تشتري لولو من المول.
- أغنية حرامي سرق لولو.
- أغنية لوليتا صغار.
- أغنية شو صار عند الدكتور يالولو يتم عرضها على قناة وناسة للأطفال.
- من الأغاني الممتعة التي يتم عرضها أيضا هي اغنية لولو الشطورة.
- أغنية ليكي اختي الغيورة.
- أغنية اجا الحلوة.
- أغنية وناسة وناسة يتم تكرارها على هذه القناة.