تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات 2025 | wanasah kides tv new .. ثبتها الآن

تبحث الكثير من السيدات عن تردد قناة وناسة الجديد من أجل مشاهدة الأغاني والأناشيد والبرامج التي تقوم بعرضها للأطفال من أجل استمتاعهم بها كما يمكن ضبط قناة وناسة على جهاز الرسيفر الخاص بك عن طريق إدخال التردد الخاص بها سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

تردد قناة وناسة الجديد

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات يمكن من خلاله تثبيتها على الرسيفر وهذا التردد هو

تردد القناة هو 11470

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي هو النايل سات

جودة القناة sd

تردد قناة وناسة على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة وناسة على عرب سات يمكن من خلاله شبطها وتثبيتها وهذا التردد هو

تردد القناة هو 11270.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معامل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة HD.

اغاني قناة وناسة للأطفال

توجد العديد من الأغاني التي يتم عرضها على قناة وناسة التي تخص الأطفال وهذه الاغاني تتمثل في الآتي