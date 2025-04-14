رسميًا .. موعد نزول GTA 6 لجميع الهواتف الأيفون والأندرويد 2025

يود الكثير من الأشخاص في معرفة موعد نزول لعبة جاتا ٦ المشهورة، كما أن هذه اللعبة يمكن تحميلها على جهاز الكمبيوتر وجهاز الأندرويد أو الآيفون بكل سهولة دون تعقيد، بالإضافة إلى أن هذه اللعبة تحتاج إلى بعض المتطلبات الخاصة والبسيطة من أجل تحميلها.

موعد نزول GTA 6

يتم نزول لعبة جاتا 6 في الأسواق في الموعد التالي:

موعد إطلاق لعبة جاتا 6 في الأسواق سوف تكون ما بين شهر سبتمبر إلى شهر نوفمبر هذا العام.

سوف تكون هذه اللعبة متاحة عبر Xbox series xs وplaystation

كيفية تحميل لعبة GTA 6

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تحميل لعبة جاتا ٦ وهذه الخطوات تكون كالآتي

يمكن تحميل لعبة GTA 6 عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص rockstar games

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك أو إنشاء حساب جديد إذا كان ليس لديك حساب.

الضغط بعد ذلك على كلمة “اشتري الآن” ثم اختر كلمة “اللغة العربية” من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية.

اتباع التعليمات من أجل إتمام عملية الشراء.

مميزات لعبة GTA 6

توجد العديد من المميزات التي تتميز بها لعبة جاتا ٦ عن غيرها من باقي الألعاب وهذه المزايا تتمثل في الآتي