ارتفاع ملحوظ في اسعار الرنجة والفسيخ بالقرب من موعد عيد شم النسيم 2025

تزامنا مع اقتراب موعد شم النسيم يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار الرنجة والفسيخ والبطروخ للكيلو في الأسواق بمختلف أنواعهم من أجل شرائها والاستمتاع بالطعم اللذيذ في أجواء الربيع المميزة في مصر.
اسعار الرنجة والفسيخ
وصلت أسعار الفسيخ اليوم في مصر في الأسواق تزامنا مع اقتراب موعد شم النسيم وهذه الأسعار هي
- سجل سعر كيلو الفسيخ سمك بوري اليوم نحو 380 جنيه للكيلو.
- وصل سعر كيلو الفسيخ المخلي في الأسواق في مصر وزن 600 جرام إلى 420 جنيه.
- سجل سعر الفسيخ البورى الكبير نحو 150 جنيه.
- سعر السمك البوري المملح الوسط سجل نحو 10 جنيه ويمكن أن يصل في بعض الأماكن إلى 140 جنيه
- سعر السمك البوري صغير الحجم في الأسواق وصل إلى 60 جنيه ويصل في بعض الأماكن إلى 100 جنيه.
- سعر الطوبارة اليوم صغيرة الحجم وصل إلى 40 جنيه ويصل في بعض الأماكن إلى 90 جنيه.
- سعر الفسيخ المخلي وزن 350 جرام في المحلات يصل, إلى 320 جنيه
سعر الرنجة اليوم في الأسواق
تصل سعر الرنجة اليوم في الأسواق في مصر تزامنا مع اقتراب شم النسيم إلى الآتي
- تصل سعر الرنجة الهولندي اليوم في مصر ما بين 160 إلى 200 جنيه.
- سعر الرنجة المحلية اليوم في مصر تسجل نحو 130 جنيه وزن 300 جرام
- سعر كيلو الرنجة المخلية في الأسواق يبدأ من 170 جنيه ويصل في بعض الأماكن إلى 200 جنيه
- سعر كيلو الرنجة المدخنة يصل في مصر إلى 200 جنيه
- سعر كيلو البطروخ يبدأ من 80 جنيه ويصل إلى 120 جنيه.