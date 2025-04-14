ارتفاع ملحوظ في اسعار الرنجة والفسيخ بالقرب من موعد عيد شم النسيم 2025

تزامنا مع اقتراب موعد شم النسيم يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار الرنجة والفسيخ والبطروخ للكيلو في الأسواق بمختلف أنواعهم من أجل شرائها والاستمتاع بالطعم اللذيذ في أجواء الربيع المميزة في مصر.

اسعار الرنجة والفسيخ

وصلت أسعار الفسيخ اليوم في مصر في الأسواق تزامنا مع اقتراب موعد شم النسيم وهذه الأسعار هي

سجل سعر كيلو الفسيخ سمك بوري اليوم نحو 380 جنيه للكيلو.

وصل سعر كيلو الفسيخ المخلي في الأسواق في مصر وزن 600 جرام إلى 420 جنيه.

سجل سعر الفسيخ البورى الكبير نحو 150 جنيه.

سعر السمك البوري المملح الوسط سجل نحو 10 جنيه ويمكن أن يصل في بعض الأماكن إلى 140 جنيه

سعر السمك البوري صغير الحجم في الأسواق وصل إلى 60 جنيه ويصل في بعض الأماكن إلى 100 جنيه.

سعر الطوبارة اليوم صغيرة الحجم وصل إلى 40 جنيه ويصل في بعض الأماكن إلى 90 جنيه.

سعر الفسيخ المخلي وزن 350 جرام في المحلات يصل, إلى 320 جنيه

سعر الرنجة اليوم في الأسواق

تصل سعر الرنجة اليوم في الأسواق في مصر تزامنا مع اقتراب شم النسيم إلى الآتي