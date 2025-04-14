الكل مستني الإجازة “رئيس الوزراء يكشف عن كم يوم باقي على شم النسيم 2025”

يرغب المواطنين في معرفة كم يوم باقي على شم النسيم من أجل الاستعداد له، وقد تم الإعلان عن تلك الموعد وفقا للحسابات الفلكية، كما أن هذه الإجازة تكون مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الدولة بالإضافة إلى أنها إجازة رسمية في المدارس.

كم يوم باقي على شم النسيم

موعد شم النسيم بالتفصيل كما وضح رئيس الوزراء المصري بشأن الإجازة سوف يكون كالآتي:

يتبقي من الزمن ٨ أيام على موعد شم النسيم.

يصادف يوم شم النسيم الإثنين الموافق 21 من إبريل من هذا العام

يبدأ المواطنين في الاحتفال في مثل ذلك اليوم والخروج للتنزه والشعور بتجديد الحياة في فصل الربيع.

الإجازات الرسمية في مصر 2025

تم الإعلان عن عدد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر في هذا العام وهذه الإجازات هي: