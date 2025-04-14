الكل مستني الإجازة “رئيس الوزراء يكشف عن كم يوم باقي على شم النسيم 2025”

يرغب المواطنين في معرفة كم يوم باقي على شم النسيم من أجل الاستعداد له، وقد تم الإعلان عن تلك الموعد وفقا للحسابات الفلكية، كما أن هذه الإجازة تكون مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الدولة بالإضافة إلى أنها إجازة رسمية في المدارس.
كم يوم باقي على شم النسيم
موعد شم النسيم بالتفصيل كما وضح رئيس الوزراء المصري بشأن الإجازة سوف يكون كالآتي:
- يتبقي من الزمن ٨ أيام على موعد شم النسيم.
- يصادف يوم شم النسيم الإثنين الموافق 21 من إبريل من هذا العام
- يبدأ المواطنين في الاحتفال في مثل ذلك اليوم والخروج للتنزه والشعور بتجديد الحياة في فصل الربيع.
الإجازات الرسمية في مصر 2025
تم الإعلان عن عدد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر في هذا العام وهذه الإجازات هي:
- من إبريل الموافق الاثنين موعد إجازة شم.
- يوم 25 من إبريل الموافق يوم الجمعة هو عيد تحرير سيناء.
- إجازة عيد العمال توافق يوم 1 من شهر مايو هذا العام.
- يوم وقفة عرفات توافق يوم 5 من شهر يونيو وهي إجازة رسمية.
- عيد الأضحى المبارك توافق يوم 6 من يونيو.
- اجازة عيد الاضحي المبارك من هذا العام في يوم 7 من يونيو.
- إجازة رأس السنة الهجرية تبدأ من يوم الخميس الموافق 26 من يونيو.
- تبدأ إجازة ثورة 30 من يونيو في يوم 30 من الشهر.
- إجازة عيد ثورة 23 يوليو في مصر تبدأ من يوم 23 من يوليو الموافق الأربعاء.
- اجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس الموافق 4 من سبتمبر.
- اجازة عيد القوات المسلحة يوم الخميس 6 من أكتوبر هذا العام