مباريات الدوري الإنجليزي بأعلى جودة على تردد قناة بين سبورت الرياضية 2025

قناة بين سبورت الرياضية تعتبر من أشهر وأبرز القنوات الرياضية على مستوى الوطن العربي، وذلك لأنها تعرض أهم المباريات والبطولات المحلية والدولية ومن أهمها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وغيرها، لذلك ازدادت التساؤلات من محبي مباريات كرة القدم عن التردد الجديد لقناة بين سبورت على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

تردد قناة بين سبورت الرياضية الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة بين سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 10810.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة بين سبورت على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12379.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة بين سبورت على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة بين سبورت الرياضية على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: