تش تش جاء وقت الدش .. تردد قناة كراميش كيدز الجديد على نايل سات 2025 “ثبتها الآن”

ازدادت عمليات البحث من الأمهات والآباء عن تردد قناة كراميش على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وذلك لأنها تقدم مجموعة من البرامج الترفيهية للأطفال تساعدهم على تعلم أشياء جديدة، بالإضافة إلى الأغاني الممتعة والأناشيد، وهذا جعلها الخيار الأفضل على مستوى الوطن العربي بفضل جودتها العالية في بث محتوياتها على مدار 24 ساعة.

تردد قناة كراميش كيدز

للاستمتاع بمشاهدة محتويات قناة كراميش يمكنك إدخال بيانات القناة والتردد على مختلف الأقمار الصناعية:

قناة كراميش كيدز على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11430.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة كراميش كيدز على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11390.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة كراميش كيدز

تتميز قناة كراميش كيدز بمجموعة من المميزات المتنوعة ومن أبرزها: