عبر القنوات الناقلة .. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 188 بجودة HD

ازدادت عمليات البحث من محبي المسلسلات التركية عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 188 الذي أثار الجدل منذ أن صدر إعلان الحلقة، حيث نجح المسلسل في حصد الجمهور والمشاهدين وذلك لأنه يشمل بعض الأحداث الهامة والمثيرة للجمهور، وحقق مسلسل المؤسس عثمان نجاح كبير منذ بداية عرضه حتى الموسم السادس وهو من أبرز وأشهر المسلسلات التركية على مستوى الوطن العربي.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 188

مسلسل المؤسس عثمان واحد من أقوى المسلسلات التركية التي يتم عرضها في وقتنا الحالي، ويتم عرض الحلقة 188 يوم الأربعاء المقبل 16 أبريل وذلك في تمام الساعة 8:00 مساًء بتوقيت تركيا وفي تمام الساعة 7:00 مساًء بتوقيت القاهرة، ويتم عرض المسلسل عبر مجموعة قنوات ATV التركية وسوف يتم إعادة عرض الحلقة مرة أخرى مترجمة عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 188 الموسم السادس

جاءت أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 188 مليئة بالأحداث القوية والمثيرة حيث يصمم مرسول أولجايتو على تقديم طلبه وهو أخذ ابن وابنة من أولاد عثمان، وعلى الرغم من نشوب بعض الخلافات بين علاء الدين وأورهان في الحلقة السابقة إلا أنهما بريان على أنه يجب أن يذهب أحد منهم إلى أولجايتو من أجل حماية باقي العائلة والحفاظ على القبيلة، ولكن في مشهد آخر نرى ظهور بيجوم مرة أخرى وهي تصمم على استرجاع حقها من البطل الغازي عثمان.