رسميًا .. الاعلان الثاني من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 188 ومواعيد العرض

ازدادت عمليات البحث من محبي مسلسل قيامة عثمان عن الإعلان الثاني المسلسل وموعد عرض الحلقة 188 من الموسم السادس، بعدما حقق المسلسل نجاح كبير منذ بداية إصداره وعمل على جذب الجمهور والمشاهدين حتى وقتنا الحالي، وذلك لأنه يعرض مجموعة من الأحداث والمثيرة في كل حلقة بالإضافة إلى أنه حقق ملايين المشاهدات ويعتبر من أشهر المسلسلات التركية في جميع أنحاء الوطن العربي.

الاعلان الثاني من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 188

ينتظر عشاق مسلسل المؤسس عثمان الإعلان الثاني من مسلسل الملئ بالإثارة والتشويق وهو يصمم مرسول أولجايتو من أجل تقديم طلبه وهو أن يأخذ ابن وابنة من أولاد عثمان، وعلى الرغم من أن الحلقة الماضية حدثت بعض الخلافات بين علاء الدين وأورهان إلا أنهما مصممين على أنه يجب أن يتجه أحد منهم إلى أولجايتو من أجل الحفاظ على باقي العائلة وحماية القبيلة وسنرى في مشهد آخر ظهور بيجوم من جديد وهي مصممة على أخذ حقها من البطل عثمان والعمل على آخر قبيلة الكاي ولكن البطل الغازي عثمان يصمم على تنفيذ طلبه.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 188

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 188 من الموسم السادس يكون يوم الأربعاء المقبل في الساعة 8:00 مساًء بتوقيت تركيا وفي تمام الساعة 7:00 مساًء القاهرة ويتم إعادة عرض الحلقة في يوم الخميس التالي وتعرض الحلقة مترجمة.