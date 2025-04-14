استعد في هذا الموعد .. موعد إصدار لعبة GTA 6 الجديد بالمزايا والإضافات العالية

في ظل أجواء الانتظار الشديد في مجتمع اللاعبين أعلنت شركة Rockstar Games رسميًا عن الموعد النهائي لإصدار لعبة GTA 6 التي جذبت ملايين اللاعبين حول العالم بعوالمها المفتوحة وتفاصيلها الغامرة وذلك سوف يكون في خريف عام 2025 بعد سنوات طويلة من الانتظار والتكهنات، وجاء هذا الإعلان المنتظر بعد سلسلة من الشائعات والتسريبات المحيطة باللعبة، وأعلنت إدارة اللعبة أيضًا عن إصدار مجموعة من التحديثات الجديدة في اللعبة وإضافة أبطال وشخصيات جديدة في اللعبة.

موعد إصدار لعبة GTA 6

وفقًا لما تداولته بعض التقارير الموثوقة من شركة Rockstar Games من المتوقع أن يكون الموعد الرسمي لإصدار لعبة GTA 6 في الفترة ما بين سبتمبر ونوفمبر 2025، واللعبة متوفرة على مجموعة من المنصات، وهذا الخبر أسعد مجموعة من محبي لعبة جاتا خاصًة بعد كثرة الشائعات حول موعد إصدار اللعبة ومميزاتها التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ تسريب المقطع الدعائي لها في 4 ديسمبر الماضي.

تحديثات لعبة GTA 6 الإصدار الجديد

أضافت إدارة لعبة جاتا بعض التحديثات الجديدة لزيادة المتعة والإثارة أثناء اللعب من أبطال وشخصيات جديدة تتمثل في الآتي: