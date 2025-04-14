أفلام رعب طول اليوم .. جهز فشارك واستنى الفيلم الجديد على تردد قناة MBC 2 الجديد 2025

تردد قناة MBC 2 التي يبحث عنها الكثير من عشاق الأفلام الأجنبية، لأن هذه القناة واحدة من أهم وأفضل القنوات المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية بمختلف أنواعها، بما في ذلك الأكشن، والإثارة، والغموض، والرومانسية، والكوميديا، وتقدم القناة مجموعة واسعة من الأفلام الحديثة والقديمة، مما يجعلها وجهة مفضلة لمحبي السينما في العالم العربي، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن تردد قناة MBC 2.

تردد قناة MBC 2

يمكنك الآن معرفة تردد قناة MBC 2 خاصة بعد أن أعلنت إدارة القناة بتغيير التردد الخاص بها وذلك لتجنب الانقطاع أو التشويش والحصول على أعلى جودة مشاهدة، ولذلك لقد جئنا لكم تردد القناة على نايل سات وعرب سات كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.

تردد قناة MBC 2 علي نايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة هو: 11937.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معامل الاستقطاب عمودي.

تردد قناة MBC 2 على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة هو: 11862.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معامل الاستقطاب عمودي.

طريقة ضبط قناة MBC2 علي جهاز الاستقبال الرسيفر

إن كنت تبحث عن طريقة ضبط القناة بكل سهولة ويسر يوجد مجموعة خطوات عليك اتباعها وهي كالتالي.