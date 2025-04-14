رسميًا موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثانية بقيمة 1000 جنية لكل مواطن

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ازداد معدل البحث خلال الأيام الماضية عنها بشكل متزايد، خاصة بعد أن أعلنت وزارة العمل عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة بدءا من رمضان وعيد الفطر 2025، وذلك استمرارًا لخطة الحكومة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

يمكنك الآن معرفة موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة حيث أوضحت وزارة العمل أنه سيتم صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة قبل العيد بأسبوع أو مع بدايته على الأكثر، وكل هذا لضمان وصول الدعم إلى جميع المستحقين في الوقت المناسب، مما يساعد الأسر المستفيدين على رفع الأعباء المالية والاقتصادية عليهم ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار المستمرة وتلبية جميع مطالبهم بشكل كامل.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

قامت وزارة العمل بتوفير طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل، وانكبت تريد التسجيل عليك اتباع الخطوات التالية.