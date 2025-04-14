طريقة تجديد منحة البطالة كل 6 شهور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر 2025

تجديد منحة البطالة يعد هذا البرنامج من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة الجزائرية إلى جميع العاطلين عن العمل، مما يساعدهم في تلبية احتياجاتهم اليومية لحين العثور على فرص عمل دائمة، ولذلك يبحث الكثير من المستفيدين عن تجديد منحة البطالة بشكل مستمر، لأنها تعد بمثابة يد العون الوحيد التي تعمل على رفع الأعباء المعيشية، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن تجديد منحة البطالة.

تجديد منحة البطالة

يمكنك الآن تجديد منحة البطالة بكل سهولة مع التطور الرقمي الذي تشهده الجزائر أصبح الآن بإمكان جميع المستفيدين تجديد منحة البطالة بشكل إلكتروني وهذه الطريقة توفير عليهم الوقت والجهد دون الذهاب الى مكاتب الوكالة الوطنية للتشغيل، ولذلك لقد جئنا لكم بكافة خطوات التجديد وهي تكون كالتالي.

في البداية عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل .

ثم قم بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي.

بعد ذلك عليك اختيار منحة البطالة من القائمة الرئيسية.

ثم اضغط على خيار تجديد منحة البطالة 2025.

بعد ذلك عليك إرفاق جميع المستندات المطلوبة، مثل البطاقة الوطنية شهادة الحالة العائلية، إثبات الإقامة، وثيقة تثبت عدم وجود مصدر دخل آخر، وشهادة التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم قم بالتاكد من صحة البيانات المدخلة.

بعد ذلك عليك النقر زر تأكيد التجديد .

الشروط المطلوبة للحصول على منحة البطالة لعام 2025

إن كنت تريد تجديد منحة البطالة يوجد مجموعة شروط عليك معرفة جيدا قبل التقديم وهذه الشروط تكون كالتالي.