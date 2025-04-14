قبل الإيداع بساعات قليلة فقط .. خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 2025

خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة يعد هذا الدعم من أهم وأبرز برامج الدعم التي تقدمها الدولة المصرية إلى جميع الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط لتلبية احتياجاتهم الأساسية بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية عليهم ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار المستمرة، وبعد قرار زيادة معاشات تكافل وكرامة التي أعلنه وزير المالية ازدادت استفسارات المواطنين بشأن الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025.

خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

يمكنك الآن معرفة خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثم قم باختيار الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة.

بعد ذلك عليك تسجيل الرقم القومي .

ثم انقر على زر استعلام، وسوف تظهر أمامك صفحة جديدة موضح بها نتيجة الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

يوجد مجموعة شروط عليك معرفة جيدا قبل التقديم علي معاش تكافل وكرامة، ولذلك لقد جئنا لكم بكافة الشروط المطلوبة وهي تكون كالتالي.