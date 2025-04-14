نزلها بدون تشفير أو تشويش “تردد قناة طيور بيبي الجديد 2025” .. toyour baby tv

تردد قناة طيور بيبي تعتبر هذه القناة واحدة من أهم وأفضل القنوات الخاصة بالأطفال الصغار بأسلوب تفاعلي ممتع للأطفال، لذلك يبحث عن ترددها جميع الآباء والأمهات لأنها تقدم محتوى هادف ومفيد لجميع الأطفال فهي تسعى إلى تقديم العديد من البرامج الترفيهية التي تناسب مع الأطفال الصغار، وتقدم محتواها تعليمي وتربوي مميز يلفت انتباه الأطفال وتعمل على تهدئتهم من خلال الأغاني والأناشيد الجميلة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن تردد قناة طيور بيبي.

تردد قناة طيور بيبي

يمكنك الآن معرفة تردد قناة طيور الجنة بيبي خاصة بعد أن أعلنت إدارة القناة بتغيير التردد الخاص بها وذلك لتجنب الانقطاع أو التشويش والحصول على أعلى جودة مشاهدة بدون انقطاع أو تشويش، كما تعمل القناة على تقدم محتواها بشكل مجاني دون دفع أي رسوم اشتراك شهري أو سنوية، ولذلك لقد جئنا لكم تردد القناة على نايل سات وعرب سات كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11274.

الاستقطاب أفقي (H).

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الجودة HD.

تردد قناة طيور الجنة بيبي علي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

التردد:11310.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبى على الرسيفر

إن كنت تبحث عن طريقة ضبط التردد بكل سهولة كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.