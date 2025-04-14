بطولات ومباريات حصرية لأول مره عبر “تردد قناة اس اس سي السعودية 2025” .. نزلها الآن

تردد قناة اس اس سي السعودية تعتبرينه القناة واحدة من أهم وأشهر القنوات الخاصة بالرياضة، حيث يتم بث الدوري السعودي بشكل حصري عبر قنوات SSC بالإضافة إلى البطولات الحصرية الأخرى، لذلك هي الاختيار الأمثل الى جميع عشاق كرة القدم والرياضة بشكل عام، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن تردد قناة اس اس سي السعودية.

تردد قناة اس اس سي السعودية

يمكنك الآن معرفة تردد قناة اس اس سي السعودية التي نالت إعجاب الملايين من المتابعين، لأنها تقدم العديد من أحداث بطولة الدوري السعودي الممتاز ” دوري روشن” بعد أن حصلت على حقوق نقل المباريات، كما أنها تعمل على تغطية العديد من الأحداث العالمية، مثل بطولة كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، كأس السوبر الإيطالي، ولذلك لقد جئنا لكم تردد القناة على نايل سات وعرب سات كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.

تردد قناة اس اس سي السعودية على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي (H).

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة : HD.

تردد قناة اس اس سي السعودية على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: عمودي (V)

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة : HD.

خطوات ضبط تردد قناة اس اس سي السعودية

إليكم أهم الخطوات التي من خلالها يمكنك تنزيل القناة بكل سهولة وهذه الخطوات تكون كالتالي.