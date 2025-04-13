فعّل حسابك أونلاين.. كيفية فتح حساب فى بنك الخرطوم إلكترونيا للمواطنين من داخل السودان

بنك الخرطوم الذي أطلق مؤخرًا خدمة التسجيل الالكتروني لفتح حساب جديد، وهذه الخدمة تمثل خطوة هامة تسهل على المواطنين داخل السودان وخارجه فرصة الاستفادة من خدمات مصرفية متقدمة دون الحاجة للذهاب إلى الفروع البنكية وتتزايد عمليات البحث بين المواطنين السودانيين عن كيفية فتح حساب عبر بنك الخرطوم إلكترونيًا، حيث يسعى الكثيرون للحصول على معلومات دقيقة حول خطوات التسجيل والإجراءات اللازمة وفي هذا المقال، سنستعرض كيفية التسجيل الإلكتروني لفتح حساب في بنك الخرطوم بسهولة ويسر

كيفية فتح حساب إلكتروني في بنك الخرطوم

يعتبر بنك الخرطوم من أبرز المؤسسات المالية في السودان، حيث يجذب ملايين العملاء من داخل البلاد وخارجها في إطار التحول الرقمي الراهن، أطلق البنك خدمة فتح حسابات بنكية إلكترونيًا عبر موقعه الرسمي، مما يسهل على العملاء إجراء المعاملات المصرفية بكل سهولة وإذا كنت ترغب في فتح حساب في بنك الخرطوم إلكترونيًا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم

من الخيارات المتاحة، حدد نوع الحساب الذي ترغب في فتحه حسب احتياجاتك

ابدأ بإدخال المعلومات المطلوبة بدقة، مثل الاسم، بيانات الاتصال، وغيرها من المعلومات الشخصية

قم بإرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة، مثل الهوية الشخصية، حسب التعليمات الواردة

تأكد جيدًا من دقة كل البيانات التي أدخلتها قبل الضغط على زر الإرسال

انقر على زر “استكمال الطلب” لإكمال عملية التسجيل

تحقق من بريدك الإلكتروني، حيث ستصلك رسالة تفعيل وانقر على الرابط الموجود في الرسالة لتفعيل حسابك

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

حدد بنك الخرطوم مجموعة من الشروط اللازمة لفتح حساب بنكي إلكتروني، وتشمل: