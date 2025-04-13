كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 وأرقام التواصل حسب الدول

nansyadam تاريخ النشر تصنيف منوعات
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 وأرقام التواصل حسب الدول

مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات التلفزيونية في العالم العربي حيث تقدم جوائز مالية ضخمة تصل إلى ملايين الريالات مع اقتراب الموسم الرمضاني لعام 2025 تزداد الفرص للمشاركة والفوز بالجائزة الكبرى وفي هذا المقال سوف نستعرض كيفية الاشتراك في المسابقة وأرقام التواصل الخاصة بكل دولة

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الرمضاني 2025

للمشاركة في مسابقة الحلم يجب اتباع الخطوات التالية:

  • قم بإرسال كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المخصص لبلدك
  • بعد إرسال الرسالة ستتلقى مجموعة من الأسئلة يجب الإجابة عليها بشكل صحيح لزيادة فرص الفوز
  • تابع برنامج “صدى الملاعب” مع الإعلامي مصطفى الآغا على قناة MBC لمعرفة نتائج السحوبات والإعلانات عن الفائزين

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 حسب الدولة

تختلف أرقام الاشتراك من دولة لأخرى حيث يجب عليك أن تختار الرقم الخاص ببلدك لكي ترسل عليه الرسائل وتستطيع الفوز بالجائزة وفيما يلي قائمة بأرقام الاشتراك لبعض الدول العربية:

الدولة الشبكة رقم الاشتراك
السعودية زين 755505
السعودية موبايلي 650444
السعودية STC 858888
السعودية فيرجن 300300
السعودية ليبارا 313131
مصر فودافون 95450 أو 95458
الإمارات اتصالات 5544
الإمارات دو 3636
الكويت زين 4242
العراق آسيا سيل 2266
العراق زين 2770
العراق كورك 2180
الأردن زين وأورنج 94099
البحرين زين 94000
فلسطين جوال 1625
المغرب موروكو تيل 9669
تونس أورنج 85819
سوريا MTN وسيرياتيل 1555
عُمان أمان تيل 9043

شروط المشاركة في مسابقة الحلم 2025

مسابقة الحلم من المسابقات التي تحقق أحلام عدد كبير من الأفراد نظرًا لجائزتها الكبرى التي تقدمها لجميع المشاركين والفائزين بها لذلك هي تحظى باهتمام عدد كبير من الأشخاص ولكن يجب عليهم التعرف على عدة شروط لكي يضمنوا الفوز بهذه المسابقة لضمان التأهل للفوز يجب على المشتركين الالتزام بالشروط التالية:

  • يجب ألا يقل عمر المشترك عن 18 عامًا
  • يجب الإجابة على الأسئلة المطروحة بشكل صحيح لزيادة فرص الفوز
  • يجب قراءة وقبول الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة
  • يشترط ألا يكون للمشترك أي صلة قرابة بأحد العاملين في المسابقة أو القناة المنظمة
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nansyadam

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