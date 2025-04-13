كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 وأرقام التواصل حسب الدول

مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات التلفزيونية في العالم العربي حيث تقدم جوائز مالية ضخمة تصل إلى ملايين الريالات مع اقتراب الموسم الرمضاني لعام 2025 تزداد الفرص للمشاركة والفوز بالجائزة الكبرى وفي هذا المقال سوف نستعرض كيفية الاشتراك في المسابقة وأرقام التواصل الخاصة بكل دولة
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الرمضاني 2025
للمشاركة في مسابقة الحلم يجب اتباع الخطوات التالية:
- قم بإرسال كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المخصص لبلدك
- بعد إرسال الرسالة ستتلقى مجموعة من الأسئلة يجب الإجابة عليها بشكل صحيح لزيادة فرص الفوز
- تابع برنامج “صدى الملاعب” مع الإعلامي مصطفى الآغا على قناة MBC لمعرفة نتائج السحوبات والإعلانات عن الفائزين
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 حسب الدولة
تختلف أرقام الاشتراك من دولة لأخرى حيث يجب عليك أن تختار الرقم الخاص ببلدك لكي ترسل عليه الرسائل وتستطيع الفوز بالجائزة وفيما يلي قائمة بأرقام الاشتراك لبعض الدول العربية:
|الدولة
|الشبكة
|رقم الاشتراك
|السعودية
|زين
|755505
|السعودية
|موبايلي
|650444
|السعودية
|STC
|858888
|السعودية
|فيرجن
|300300
|السعودية
|ليبارا
|313131
|مصر
|فودافون
|95450 أو 95458
|الإمارات
|اتصالات
|5544
|الإمارات
|دو
|3636
|الكويت
|زين
|4242
|العراق
|آسيا سيل
|2266
|العراق
|زين
|2770
|العراق
|كورك
|2180
|الأردن
|زين وأورنج
|94099
|البحرين
|زين
|94000
|فلسطين
|جوال
|1625
|المغرب
|موروكو تيل
|9669
|تونس
|أورنج
|85819
|سوريا
|MTN وسيرياتيل
|1555
|عُمان
|أمان تيل
|9043
شروط المشاركة في مسابقة الحلم 2025
مسابقة الحلم من المسابقات التي تحقق أحلام عدد كبير من الأفراد نظرًا لجائزتها الكبرى التي تقدمها لجميع المشاركين والفائزين بها لذلك هي تحظى باهتمام عدد كبير من الأشخاص ولكن يجب عليهم التعرف على عدة شروط لكي يضمنوا الفوز بهذه المسابقة لضمان التأهل للفوز يجب على المشتركين الالتزام بالشروط التالية:
- يجب ألا يقل عمر المشترك عن 18 عامًا
- يجب الإجابة على الأسئلة المطروحة بشكل صحيح لزيادة فرص الفوز
- يجب قراءة وقبول الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة
- يشترط ألا يكون للمشترك أي صلة قرابة بأحد العاملين في المسابقة أو القناة المنظمة