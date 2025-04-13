كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 وأرقام التواصل حسب الدول

مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات التلفزيونية في العالم العربي حيث تقدم جوائز مالية ضخمة تصل إلى ملايين الريالات مع اقتراب الموسم الرمضاني لعام 2025 تزداد الفرص للمشاركة والفوز بالجائزة الكبرى وفي هذا المقال سوف نستعرض كيفية الاشتراك في المسابقة وأرقام التواصل الخاصة بكل دولة

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الرمضاني 2025

للمشاركة في مسابقة الحلم يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بإرسال كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المخصص لبلدك

بعد إرسال الرسالة ستتلقى مجموعة من الأسئلة يجب الإجابة عليها بشكل صحيح لزيادة فرص الفوز

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أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 حسب الدولة

تختلف أرقام الاشتراك من دولة لأخرى حيث يجب عليك أن تختار الرقم الخاص ببلدك لكي ترسل عليه الرسائل وتستطيع الفوز بالجائزة وفيما يلي قائمة بأرقام الاشتراك لبعض الدول العربية:

الدولة الشبكة رقم الاشتراك السعودية زين 755505 السعودية موبايلي 650444 السعودية STC 858888 السعودية فيرجن 300300 السعودية ليبارا 313131 مصر فودافون 95450 أو 95458 الإمارات اتصالات 5544 الإمارات دو 3636 الكويت زين 4242 العراق آسيا سيل 2266 العراق زين 2770 العراق كورك 2180 الأردن زين وأورنج 94099 البحرين زين 94000 فلسطين جوال 1625 المغرب موروكو تيل 9669 تونس أورنج 85819 سوريا MTN وسيرياتيل 1555 عُمان أمان تيل 9043

شروط المشاركة في مسابقة الحلم 2025

مسابقة الحلم من المسابقات التي تحقق أحلام عدد كبير من الأفراد نظرًا لجائزتها الكبرى التي تقدمها لجميع المشاركين والفائزين بها لذلك هي تحظى باهتمام عدد كبير من الأشخاص ولكن يجب عليهم التعرف على عدة شروط لكي يضمنوا الفوز بهذه المسابقة لضمان التأهل للفوز يجب على المشتركين الالتزام بالشروط التالية: