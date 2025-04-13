للفوز بـ 100 ألف دولار أسبوعيًا.. كيف يمكنك الانضمام إلى مسابقة الحلم 2025؟

مسابقة الحلم تتيح الفرصة للمشتركين لتحقيق أحلامهم من خلال الفوز بجوائز مالية كبيرة، تقدم مجموعة قنوات mbc تفاصيل واضحة حول كيفية الاشتراك في المسابقة، بما في ذلك الخطوات اللازمة وأرقام الهواتف المخصصة للاشتراك من مختلف الدول العربية، يشرف على هذه المسابقة الإعلامي المعروف مصطفى الأغا، ويبلغ إجمالي الجوائز المقدمة سنويًا ثلاثة ملايين دولار وتنتظر الكثير من الأحلام أن تتحقق، لذا فإن فرصة الاشتراك في مسابقة الحلم متاحة للجميع بطريقة سهلة وميسرة في هذا المقال، سنلقي نظرة على كيفية الاشتراك ومعلومات مهمة أخرى تتعلق بالمسابقة.

كيف يمكنك الانضمام إلى مسابقة الحلم 2025؟

تعتبر مسابقة الحلم من أبرز الفعاليات الترفيهية في العالم العربي، حيث تمنح المشتركين فرصة حقيقية لتحقيق أحلامهم وكسب جوائز مالية ضخمة. في عام 2025، يمكن للراغبين في المشاركة اتباع طرق سهلة ومباشرة للتسجيل في المسابقة من خلال التطبيق أو الموقع الرسمي.

الاشتراك عبر تطبيق MBC DREAM

تتيح مسابقة الحلم لمشتركيها الدخول في سحب أسبوعي للفوز بجائزة قدرها 5000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى فرصة الفوز بجائزة شهرية تصل إلى 2 مليون دولار وللاشتراك عبر التطبيق، اتبع الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق MBC DREAM من متجر تطبيقات الهاتف بعد التنزيل، افتح التطبيق وسجل بياناتك كمشترك قم بالإجابة على الأسئلة المطروحة وتحقق من صحة إجاباتك بهذه الخطوات، تكون قد أكملت عملية الاشتراك في مسابقة الحلم

الاشتراك عبر الموقع الرسمي

يمكن للأشخاص أيضًا الاشتراك في المسابقة من خلال الموقع الرسمي لها على الإنترنت (dream.mbc) فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمسابقة الحلم أدخل رقم هاتفك المحمول اختر مشغل شبكة الجوال الخاص بك اضغط على زر “اشتراك” وتابع التعليمات لإتمام التسجيل

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

وضعت إدارة مسابقة الحلم مجموعة من الشروط اللازمة للتسجيل والمشاركة في المسابقة، وهي كما يلي: