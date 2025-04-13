استثمر فلوسك.. بنك مصر بأعلى عائد شهادات شهري وسنوي

يبحث العديد من المواطنين عن أفضل طرق الاستثمار التي تُمكنهم من الحفاظ على أموالهم وتجعل لهم دخل إضافي ملائم، وذلك في ظل ارتفاع التضخم التي زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ناهيك عن أن بنك مصر وغيره من البنوك العاملة بالدولة تقدم الكثير من الشهادات الاستثمارية ذات العائد الكبير، فيما يمكنك التعرف على التفاصيل الخاصة بمثل هذه الشهادات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

شهادات بنك مصر ذات عائد عالي

جاءت أبرز التفاصيل الخاصة بشهادات بنك مصر التي يتم توفيرها أمام العديد من العملاء، وفقًا لما يأتي:-

شراء شهادة القيمة التي تصل قيمة العائد السنوي فيها إلى 21.5%، بينما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 1000 جنيه، أما عن مدتها فتصل إلى 3 سنوات.

كذلك إمكانية الحصول على شهادة طلعت حرب من بنك مصر بعائد ثابت يبلغ نحو 23.5% شهريًا، أو إمكانية الحصول على العائد سنويًا بنسبة تصل إلى 27%، ناهيك عن إمكانية استثمارها لمدة عام بحد أدنى يصل لـ 1000 جنيه.

شهادات البنك الأهلي المصري

وعن التفاصيل الخاصة بشراء شهادات البنك الأهلي المصري المتوفر أمام كافة العملاء، بناءً على ما يلي:-