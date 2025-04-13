خليك غني بمليون دولار الان.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد مع مصطفى الأغا

تعتبر مسابقة الحلم من أبرز المسابقات التي لاقت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، عقب ما تقدمه من حلقات وجوائز أكثر من رائعة، بالإضافة إلى أن الكثير من الأشخاص بمختلف دول العالم يرغبون في التعرف على الإجراءات المعنية بطلب الاشتراك في المسابقة ودخولهم إلى السحب الكبير، وفقًا لمجموعة من الإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد

أما عن الخطوات المعنية بطلب الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد أمام كافة الأشخاص المشتركين بمختلف دول العالم، وفقًا لما يلي:-

قم بزيارة موقع مسابقة الحلم عبر الإنترنت.

أو اختيار الرقم المُحدد لكل دولة.

كذلك يمكنك البحث عن رمز الدولة التي من خلاله ستتمكن من إرسال رسالة نصية إلى إدارة البرنامج.

القيام بالرد على كافة الأسئلة المرسلة في رسائل نصية من قبل المسابقة.

في حالة الإجابة الصحيحة ستتمكن من الدخول إلى السحب الكبير التي تصل قيمة الجائزة فيه حتى المليون دولار أمريكي.

ما هي أرقام مسابقة الحلم الموسم الجديد؟

أما عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد التي يتم توفيرها أمام ملايين المشتركين، وفقًا للأتي:-