أحداث مشتعله.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 188 وفاة حليمة في هذا الموعد

زادت محركات البحث بشكل كبير حول موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان، خاصة بعد أن اشتعلت الأحداث بين عثمان وأعداءه في الحلقة الأخيرة، ناهيك عن أن الحلقة 188 من المتوقع بأن تزداد فيها الأحداث المشوقة بشكل كبير، ويمكنك التعرف على موعد بث الحلقة، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم، لكي يتعرف عليها الجميع.

عرض مسلسل قيامة عثمان في هذا الموعد

جاءت مواعيد عرض حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، وفقًا لما يأتي:-

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

كما تكون الإعادة يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويمكنك متابعة حلقات قيامة عثمان على منصات التواصل الاجتماعي المؤهلة للإذاعة بمختلف اللغات العربية والتركية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لقيامة عثمان

يمكنك متابعة كافة حلقات مسلسل قيامة عثمان باللغة العربية، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في التالي:-

القمر الصناعي الحديث للقناة النايل سات.

تردد القناة يكون 10865.

بينما استقطابها عمودي.

معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

تردد قناة atv التركية النايل سات

فيما جاءت أبرز البيانات المعنية بتثبيت قناة atv التركية، كما يأتي:-