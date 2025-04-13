عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي بأحداث مثيرة ومشوقة في هذا الموعد.. نزل القناة الان

مسلسل صلاح الدين الأيوبي من أكثر المسلسلات التاريخية التي لاقت إعجابًا كبيرًا بين ملايين المتابعين، خاصة مع أخر حلقات لهذا العمل المميز والفريد من نوعه، حتى أن الجميع يبحثون عن موعد بث الحلقة الـ 52 التي تحمل الكثير من الأحداث الغامضة، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الآن

جاءت مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، وفقًا لما يأتي:-

يتم بث مسلسل صلاح الدين الأيوبي يوم الإثنين كل أسبوع على قناة TRT1 التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

نظير عرض الحلقة على قناة الفجر الجزائرية لتكون مترجمة إلى العربية يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة العشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يمكنك متابعة حلقات صاح الدين الأيوبي على منصات التواصل الاجتماعي بمختلف اللغات.

تردد قناة TRT1 التركية لعرض صلاح الدين الأيوبي

أما عن المعلومات المعنية بتثبيت قناة TRT1 التركية الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 52، وفقًا لما يلي:-

قمر صناعي حديث للقناة النايل سات.

تردد حديث يكون 11392.

بينما استقطابها فهو عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

بالإضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

خطوات تثبيت قناة TRT1 التركية

هناك بعض الخطوات لكي يتم تثبيت قناة TRT1 التركية، فقًا لما يأتي:-