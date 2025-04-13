للمقيمين والمغتربين.. رابط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 والشروط المطلوبة

مازالت عمليات البحث متجه بشكل كثيف حول فتح حساب داخل بنك الخرطوم، حيث إن ذلك يأتي تزامنًا مع الخدمات الجديدة المتوفرة من قبل البنك أمام العملاء السودانيين سواء المقيمين أو المغتربين، بالإضافة إلى أن إطلاقه لتطبيق بنكك التي يتضمن الكثير من الخدمات الحديثة الأخرى، ويمكنك التعرف على الإجراءات الخاصة بفتح الحساب والخدمات المتوفرة من قبل البنك.

خطوات تنزيل تطبيق بنكك بنك الخرطوم

أما عن الخطوات المعنية بطلب فتح الحساب داخل بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك المتوفر من قبل البنك، وفقًا لما يلي:-

عليك الذهاب إلى متجر جوجل بلاي أو أبل ستور وفقًا لنوع الهاتف.

مع إدخالك إلى اسم التطبيق “بنكك” في خانة البحث.

قم بعدها بالنقر على أيقونة “بحث”.

الانتظار لبضع ثواني حتى يتم تحميل النتائج الخاصة بالتطبيق.

فيما ستتأهل حينها من اختيار أخر إصدار من تطبيق بنكك المتوفر على متجر التطبيقات.

بعد قيامك بتنزيل التطبيق قم مباشرة بالنقر على “إنشاء حساب جديد”.

لتبدأ عملية فتح الحساب داخل البنك.

ما هي خدمات بنك الخرطوم أمام المقيمين والمغتربين؟

وعن الخدمات التي يوفرها بنك الخرطوم أمام كافة العملاء الجدد المتقدمين سواء المقيمين أو المغتربين، فجاءت وفقًا لما يلي:-