فتح حساب داخل بنك الخرطوم أونلاين على الموقع الرسمي 2025 والشروط المطلوبة

فتح حساب داخل بنك الخرطوم أونلاين هي من أكثر المواضيع التي عليها بحث كبير في الوقت الحالي، حيث إن الكثير من المواطنين السودانيين يرغبون في الحصول على حساب بنكي فعال، من أجل إجراء كافة المعاملات والخدمات المصرفية عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

فتح حساب داخل بنك الخرطوم أونلاين على الموقع الرسمي

هناك مجموعة من الخطوات الهامة التي لكي تقوم بفتح حساب داخل بنك الخرطوم أونلاين عبر الموقع الرسمي، وذلك بإتباع الأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي في البداية.

أو فتح تطبيق بنكك التي يوفره البنك.

فيما ستتمكن بعدها من اختيار “فتح حساب جديد”.

يتطلب منك حينها ملء استمارة طلب فتح الحساب الجديد داخل بنك الخرطوم ومن أهمها اسم العميل ورقم الهوية وباقي البيانات الأخرى.

فيما يتطلب منك الموافقة على سياسة خصوصية البنك المفروضة على كافة العملاء المتقدمين راغبي فتح الحساب.

شروط فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم

أما عن الشروط المعنية بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم أمام العملاء الجدد المتقدمين، وفقًا للأتي:-